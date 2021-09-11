Новокузнецк, Кемеровская область, 11 сентября, 2021, 15:30 — ИА Регнум. Отопительный сезон в Новокузнецке начнётся раньше запланированного. Корректировка сроков подачи тепла связана с ухудшением погодных условий, сообщили в мэрии города.

Отопительный сезон

«Запуск тепла в социальные объекты города начнется с 12:00 13 сентября. В многоквартирные жилые дома к подаче тепла приступим с 8:00 14 сентября», — уточнили в городской администрации.

Отмечается, что о точных сроках подачи тепла многоквартирные дома проинформируют управляющие компании, в зоне ответственности которых находится подача теплоносителя в конкретный дом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сибирская генерирующая компания заявила, что мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов принял решение дать тепло в дома горожан раньше.

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