Владимир, 11 сентября, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Во Владимирской области 11 сентября подтверждено 158 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вырабатываем коллективный иммунитет — все новости»

Всего в области были зарегистрированы 51 028 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 46 825 пациентов, в том числе 198 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 1794 человека. За последние сутки подтверждено 12 новых летальных случаев.