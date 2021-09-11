Липецк, 11 сентября, 2021, 15:22 — ИА Регнум. В Липецкой области 11 сентября подтверждено 194 новых случая заражения коронавирусом — столько же было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего на территории региона было выявлено 49 тыс. 33 положительных результата исследования.

За весь период наблюдения 42 тыс. 933 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 175 — за последние сутки.

За весь период скончались 1502 человека. Восемь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.