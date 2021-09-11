Скопье, 11 сентября, 2021, 15:23 — ИА Регнум. Президент Северной Македонии Стево Пендаровски 10 сентября инициировал отставку министра здравоохранения Венко Филипче.

Facebook.com/SPendarovski Стево Пендаровски

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, политик заявил, что Филипче несет моральную ответственность за трагедию в Тетово, где в результате пожара в ковидарии погибли 14 из 26 пациентов, а 12 получили ранения.

По словам Пендаровского, если бы он был на месте главы института здравоохранения, то подал бы в отставку не колеблясь ни секунды. 10 сентября в отставку подал Филипче, а также глава клинического госпиталя Тетово Флёрин Бисими и экономический директор госпиталя Артан Этеми. Филипче занимал пост главы минздрава Северной Македонии с самого начала пандемии. Смертность от COVID-19 в Северной Македонии в расчёте на тысячу граждан при этом была самой высокой в Европе.