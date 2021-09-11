11 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление уполномоченной Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой о том, что жители Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Крыма, принятые в российское гражданство, продолжают оставаться гражданами Украины.

Оксана Переможенко, , 18:50 — REGNUM Жители Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Крыма, принятые в российское гражданство, продолжают оставаться гражданами Украины. Об этом заявила уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова, сообщает «Украина 24».

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Из «наших» граждан, которые живут на «оккупированных территориях», в Крыму, — более 2 млн получили паспорта. Там же нельзя жить без этого «аусвайса» (во время Великой Отечественной войны так назывался документ, удостоверяющий личность, выданный немецкими оккупационными властями — О. П.) — не заплатить за коммунальные услуги, ребёнка не отвести в школу, не получить медицинскую помощь. И мы признаем то, что невозможно. Но ведь граждане, которые получили этот «аусвайс», не стали гражданами Российской Федерации, они остались гражданами Украины. Так же и в ОРДЛО (Донецкой и Луганской Народных Республиках — О. П.)», — сказала она.

Заявление Денисовой в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте» обсудили читатели издания «Шарий.net». Многие возразили Денисовой, задав также вопрос, почему Украина не выплачивает жителям республик Донбассе пенсии, которые они заработали, работая на Украине. Иные также поинтересовались, почему тогда «гражданам Украины» в Донбассе Киев не позволяет голосовать даже на оккупированных Украиной территориях.

«И поэтому им устроили блокаду», — написала Нина Ж.

«А как только вопросы пенсий или выборов в Раду, так сразу же становятся не гражданами Украины», — отметил Максим Р.

«Может омбудсмен скажет, почему они стреляют по своим гражданам? Или все-таки не совсем свои граждане?» — задалась вопросом Ирина Г.

«А что скажет пани Денисова об этих людях, когда будут выборы в Раду?» — поинтересовался Станислав К.

«Так пенсии выплачивайте…» — призвала Маргарита Д.

«Пусть тогда проведут там голосование! Чё, слабо?» — спросил Николай Н.

«Именно поэтому им не выплачивают пенсии и лишают электричества и воды, да?» — спросил Марк Т.

Южное побережье Крыма. Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

«Я всегда задаюсь вопросом, вот неужели они верят сами в ту чушь, которую несут? Вот человек в Крыму в том году в пандемию получил в июне и июле по 10 тысяч, на Украине давали что-нибудь? К первому сентября по 10 тысяч каждому ребенку, каждому пенсионеру тоже по 10 тысяч, полиции и курсантам по 15 тысяч, это ещё при том, что сама пенсия в два или три раза больше и теперь вот вопрос, зачем жителю Крыма оставлять себе украинский паспорт и отказываться от российского гражданства, мечтать о возврате Украины, как все эти деятели постоянно заявляют? То есть люди должны добровольно пожертвовать комфортом и достатком и вернуться в нищету?» — не понимает Михаил Р.

«Русский всегда будет русским, с паспортом или нет», — пишет Ирина К.

«Украинский паспорт выкинул сразу в мае 2014 года, как только получил российский. Разговоры шли задолго до 2014 года, что наша дорога в Россию. И ни грамма не жалею и сегодня. Крым и не был по факту Украиной», — отметил Виктор Т.

«А сами жители Крыма об этом знают? Они пользуются российским паспортом и вполне довольны…» — написал Alex E.

«Чё там с украинскими пенсиями на территории ЛДНР?» — спросил Ivan G.

«Почему же они «своим» гражданам взрывают газопроводы, перекрывают электричество и воду?» — недоумевает Алексей Х.

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