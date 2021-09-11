Сент-Луис, США, 11 сентября, 2021, 15:06 — ИА Регнум. Хоккейный клуб североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» в следующем сезоне рассчитывает на своего российского форварда Владимира Тарасенко, который останется в команде. Об этом 11 сентября заявил главный тренер «блюзменов» Крэйг Беруби, его слова приводит официальный сайт НХЛ.

Www.nhl.com Владимир Тарасенко

«Я ожидаю, что Тарасенко будет играть за «Сент-Луис», и я намерен относиться к нему, как к любому другому хоккеисту. У него всегда была определенная роль в команде. Мы разберемся со всем между собой и будем двигаться дальше», — сказал он.

При этом в июле нынешнего года стало известно, что 29-летний российский хоккеист запросил обмен в другую команду и что таковой может состояться перед началом нового сезона.

Отметим, в прошедшем сезоне Владимир Тарасенко сыграл в составе «Сент-Луиса» в 24 матчах и смог набрать в них 14 (четырех шайбы + 10 результативных передач) очков.