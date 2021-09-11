Вашингтон, 11 сентября, 2021, 15:03 — ИА Регнум. Первый частный запуск пилотируемого космического корабля Crew Dragon перенесён на 15 сентября. Об этом сообщает портал SpaceNews.

NASA Johnson SpaceX Crew Dragon Endeavour приближается к МКС

Ранее в SpaceX планировали провести этот старт 14 сентября. Финансирует получившую название Inspiration4 миссию миллиардер Джаред Исаакман, вместе с ним в полёт отправятся Хейли Арсено, Сиан Проктор и Крис Семброски. Одной из целей миссии станет сбор средств для Детской исследовательской больницей Св. Иуды в Мемфисе (США, штат Теннесси).

Этот старт станет первой полностью частной миссией для кораблей Crew Dragon. Компания SpaceX разработала эти корабли по контракту американского аэрокосмического агентства NASA для доставки астронавтов на Международную космическую станцию.

Миссия Inspiration4 не предусматривает стыковки с МКС. Исаакман и другие члены экипажа проведут на орбите три дня, после чего корабль вернётся на Землю.