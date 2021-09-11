В Новосибирске хотят отпраздновать 800-летие со дня рождения Невского
Новосибирск, 11 сентября, 2021, 14:57 — ИА Регнум. В Новосибирске в воскресенье, 12 сентября, пройдут торжественные мероприятия, посвящённые празднованию 800-летия со дня рождения князя Александра Невского. Об этом сообщила мэрия города.
Анна Алябьева ИА REGNUM
Собор Александра Невского
«В соборе Александра Невского состоятся торжественный молебен и Крестный ход, приуроченные к этому событию», — уточнили в городской администрации.
Ранее ИА REGNUM сообщало, чтокандидата исторических наук Сергея Чернышова из Новосибирска вызвали в следственный комитет из-за поста, в котором он назвал «власовцем» русского князя Александра Невского.