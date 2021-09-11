Москва, 11 сентября, 2021, 14:46 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил Москву с 874-м днем рождения.

Москва-Сити. Москва

«Москва — один из самых динамично развивающихся мегаполисов мира. В городе эффективно решаются вопросы строительства жилья, развития транспортной инфраструктуры, здравоохранения, образования, социальной защиты жителей, сохранения объектов историко-культурного наследия», — отметил Володин в телеграм-канале.

В 2021 году Москва опередила Сингапур, Сидней, Париж, Берлин и Токио, войдя в тройку лучших городов для жизни.

«Это признание международных экспертов. Быстрый рост уровня жизни, улучшение качества воздуха, снижение уровня преступности, активное развитие общественных пространств — то, что отличает Москву от других столиц мира», — перечислил он.

Город задает тренды, в том числе и в законодательной повестке, отметил спикер Госдумы.

«В Москве началась и эффективно реализуется программа реновации. Вопрос расселения морально устаревшего, изношенного жилья остро стоит перед большинством регионов, но столица первой стала системно решать эту проблему. Этот опыт мы постараемся с учетом особенностей регионов распространить и на другие российские города», — пообещал Володин.

Читайте также:Москва демонстрирует очень хорошие показатели развития — Путин

Москва стала одним из четырех субъектов Российской Федерации, где стартовал эксперимент по внедрению специального налогового режима для самозанятых, в столице реализуются программы по внедрению искусственного интеллекта.

Читайте также: Собянин: экологическая ситуация в Москве ухудшается с каждым годом