Новосибирск, 11 сентября, 2021, 14:47 — ИА Регнум. В Новосибирске организована доследственная проверка по сообщению о нарушении прав инвалида детства. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Знак «Инвалид»

«В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация о том, что на территории дома 14 по улице Акмолинская в Кировском районе города Новосибирска инвалид-колясочник вынужден гулять на пандусе, установленном отцом, так как проход для выезда на участок соседнего дома заблокирован», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Выясняются причины и условия, способствовавшие нарушению прав инвалида.