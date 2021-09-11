Москва, 11 сентября, 2021, 14:40 — ИА Регнум. Летние Олимпийские игры (ОИ) в Токио были сложными для российских спортсменов, однако они чувствовали поддержку народа и властей России, и это давало им силы побеждать. Об этом 11 сентября заявила двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Софья Великая в ходе церемонии вручения государственных наград победителям Игр, передает корреспондент ИА REGNUM.

Marie-Lan Nguyen / Wikimedia Commons Софья Великая

«Дорогие друзья, коллеги я вас всех безумно люблю. Олимпиада в Токио была сложной, особенной, но спортсмены чувствовали вашу поддержку Владимир Владимирович (Путин —президент РФ — ред.), поддержку всего народа, страны, и это давало нам силы для наших побед», — сказала она.

Кроме того, Великая поблагодарила всех тренеров, специалистов и врачей, которые принимали участие в подготовке российских спортсменов и потому причастны к их победам на играх, а также руководство Федерации фехтования России и Международной федерации фехтования, Олимпийский комитет России и Министерство спорта РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил во время награждения членов сборной России, являющихся золотыми медалистами летних Олимпийских игр (ОИ) в Токио, что он считает их гордостью России.