Томск, 11 сентября, 2021, 14:40 — ИА Регнум. В Томской области за минувшие сутки зарегистрирован 91 новый случай заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Коэффициент распространения инфекции составил 0,88. Таким образом, общее число подтверждённых случаев заражения за весь период пандемии в регионе достигло 41 935.

Выздоровели от COVID-19 за сутки 61 пациентов, а всего к настоящему времени коронавирус побороли 35 416 человек. Свободный коечный фонд по состоянию на 11 сентября составил 31,3%.