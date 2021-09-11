Москва, 11 сентября, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Министерство культуры России запустит график премьер отечественных фильмов, который позволит дистрибьюторам и кинотеатральным сетям точнее планировать даты релизов. Об этом сообщила директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ Светлана Максимченко в интервью ТАСС.

Assianir В кинотеатре

График премьер будет запущен на базе Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). Максимченко подчеркнула, что Минкультуры не будет включаться в процесс распределения дат релизов.

«Это более прозрачная система планирования премьер», — объяснила Максимченко.

Она добавила, что осенью в прокат должны выйти отечественные фильмы, удачно выступившие на международных фестивалях. Среди этих картин директор департамента кинематографии выделила «Герду» Натальи Кудряшовой, «Разжимая кулаки» Киры Коваленко, «Купе номер шесть» Юхо Куосманена, «Сто минут из жизни Ивана Денисовича» Глеба Панфилова и «Ничью» Лены Ланских.

Ближе к концу года в прокат поступят несколько больших отечественных блокбастеров. На это время запланированы премьеры нового фильма трилогии «Последний богатырь» Дмитрия Дьяченко и драмы «Чемпион мира» Алексея Сидорова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первом квартале 2021 года отечественные картины обошли по сборам зарубежные фильмы в российском кинотеатральном прокате.