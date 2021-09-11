Москва, 11 сентября, 2021, 14:27 — ИА Регнум. В Госдуме удивлены тому, что США продолжают считать себя жандармом на международной арене и активно вмешиваются в ход избирательной кампании.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЦИК

«Причиной нынешнего вызова посла Салливана на Смоленскую площадь снова стали связанные с выборами авантюры США. Удивительно, как страна, жестко подавляющая любое недовольство, будь то протесты BLM или закон об абортах в Техасе, продолжает считать себя жандармом на международной арене», — отметил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»).

Но это — лишь раздутое самомнение, уверен парламентарий.

«Никакой власти ни над умами, ни над электоральными процессами, они не получат. И сентябрьские выборы это покажут», — подчеркнул он.

То, что Россия не будет терпеть попытки влияния на волеизъявление людей, МИД России напомнил еще в январе, когда американское диппредставительство опубликовало «маршруты протеста», напомнил Толстой.

«К таким же попыткам дестабилизации из-за океана, кстати, стоит отнести и поведение иностранных IT-гигантов, активно пользующихся своим влиянием для продвижения нужных Вашингтону идей, и прочие провокации, свидетелями которых мы стали в последнее время», — уверен он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, единственная причина, по которой посол США в России Джон Салливан был вызван для беседы в министерство иностранных дел РФ, — вмешательство в российские выборы, отметила 10 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале.

В ходе беседы с Салливаном «было подчеркнуто, что российская сторона обладает неопровержимыми доказательствами нарушения российского законодательства американскими «цифровыми гигантами» в контексте подготовки и проведения выборов в Государственную думу», говорится в сообщении МИД.