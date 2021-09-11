Салехард, 11 сентября, 2021, 14:27 — ИА Регнум. На Ямале официально ослабили ограничения, которые ранее были ведены для предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вырабатываем коллективный иммунитет — все новости»

Так, власти отменили запрет на посещение детских игровых комнат, ночных клубов, досуговых заведений и детских развлекательных центров, Теперь они возобновляют работу.

Кроме того, количество мест, которые могут занять посетители киноконцертных залов, увеличивается 50% до 75%. Также отменено ограничение времени работы общепита.