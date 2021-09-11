Москва, 11 сентября, 2021, 14:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил во время награждения членов сборной России, являющихся золотыми медалистами летних Олимпийских игр (ОИ) в Токио, что он считает их гордостью России. Об этом 11 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Смотрю в зал, вы все такие мощные, красивые, изящные, молодые, успешные, и вроде бы этого достаточно, но вы еще и умные, продвинутые во всех отношениях», — обратился российский лидер к спортсменам, которым он вручил государственные награды в Екатерининском зале Кремля.

Также Путин добавил, что ему было приятно слышать слова российских олимпийцев о стране, о Родине, и то, что они связали сегодняшний день и свои награды с одной из знаковых фигур в истории России — князем Александром Невским.

Кроме того, он указал, что это свидетельствует о том, что собравшиеся в Екатерининском зале российские спортсмены — это «цельные, серьезные, уже взрослые, продвинутые люди в самом широком смысле этого слова».

«Я, когда выступал в начале (церемонии награждения), сказал такие серьезные слова: «Вы — гордость России». Хочу подтвердить это еще раз, так оно и есть», — подчеркнул президент РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин обратился с приветственным обращением к спортсменам сборной России, которые стали обладателями золотых наград на летних Олимпийских играх (ОИ) в Токио.