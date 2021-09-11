Рим, 11 сентября, 2021, 14:02 — ИА Регнум. Полузащитник футбольного клуба «Милан» из Кот-д'Ивуар Франк Кесси может летом следующего года перейти в команду «Барселона». Об этом 11 сентября сообщает Tuttosport.

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При этом ранее 24-летний футболист отказался продлевать соглашение со своим нынешним клубом, так как в миланской команде его ежегодная зарплата составляет €6,5 млн, а он хотел бы получать €8 млн.

Кроме того, игроком также интересуется команда «Пари Сен-Жермен».

Отметим, в прошлом сезоне Франк Кесси сыграл в составе «Милана» в 50 матчах во всех турнирах и отличился в них 14 забитыми мячами и шестью голевыми пасами.