Москва, 11 сентября, 2021, 14:01 — ИА Регнум. В новую редакцию списка автомобилей, обегаемых повышенным налогом, могут попасть Toyota Hilux, Haval H9, Mitsubishi Pajero и другие популярные в России модели. Об этом сообщает портал Autonews.

engtingchen Haval H9

Повышенным транспортным налогом, получившим название «налог на роскошь», в России с 2014 года облагаются автомобили стоимостью свыше 3 млн рублей. Минпромторг РФ ежегодно обновляет перечень таких авто.

Последняя редакция перечня автомобилей, облагаемых повышенным транспортным налогом, была представлена в феврале 2021 года. Тогда в категорию автомобилей стоимостью от 3 млн до 5 млн рублей попали 635 моделей.

За прошедшие полгода планку в 3 млн рублей преодолели ещё несколько моделей. В частности, в новую редакцию могут попасть модели Jeep Compass, Mitsubishi Pajero Sport, Toyota Hilux, Volkswagen Tiguan R-Line, Haval H9 в версии 2.0 Premium и GAC GN8 в комплектации Prestige GT.

Эти модели могут избежать попадания в список авто, облагаемых повышенным налогом. На момент публикации актуальной версии списка автомобилей в феврале 2021 года на российском рынке было несколько моделей дороже 3 млн рублей, которые не попали в перечень.