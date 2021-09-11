Москва, 11 сентября, 2021, 13:54 — ИА Регнум. Поддержка США после терактов в Нью-Йорке была ошибкой, считает глава фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский.

11 сентября

«В 2001 г. я был единственным на встрече руководства страны, кто предлагал поддержать не США, а мусульманский мир, который не может быть в ответе за теракты в Америке. Но поддержали США — это была ошибка. В итоге и с США отношения не сложились, мы ничего не получили за свою поддержку и помощь, и с мусульманскими странами, которые были на нашей стороне, отношения ухудшились», — рассуждает Жириновский в телеграм-канале.

Он вспомнил, что в тот день, когда это произошло, по телевидению крутили кадры, как самолёты врезаются в башни международного центра торговли.

«Я тогда подумал: Америке объявили войну. Но кто мог это сделать? Потом уже возникло много других вопросов. Как это могли допустить? Как так удачно всё это было снято с разных ракурсов? Потом у специалистов была масса вопросов об обрушении башен, могли они обвалиться, да ещё и так аккуратно из-за полученных повреждений?» — вспоминает депутат.

«В итоге США использовали этот теракт как предлог для войны против всего мусульманского мира, разгромили по всему Ближнему Востоку светские автократические режимы, которые сдерживали радикальный исламизм. И терроризм захлестнул планету», — отметил Жириновский.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 20 лет назад, 11 сентября 2001 года произошел крупнейший в истории теракт — в небоскребы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и в здание Пентагона врезались три самолета, управляемые террористами «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще один разбился в штате Пенсильвания.

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