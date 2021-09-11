Чита, 11 сентября, 2021, 13:46 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции на 11 сентября привит 331 701 человек. Такие данные приводит пресс-служба правительства региона.

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Завершили вакцинацию 307 020 человек (поставили второй компонент вакцины или воспользовались однокомпонентной вакциной). За сутки первую дозу вакцины получили 1270 жителей региона, завершена вакцинация еще у 1975 человек.

В обшей сложности 3245 граждан были привиты за сутки от COVID-19.

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