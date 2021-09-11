Москва, , 13:44 — REGNUM Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что в будущем ЦИК не планирует возвращаться к открытой для всех видеотрансляции в интернете с избирательных участков на выборах. Об этом она заявила в интервью «Российской газете».

Выборы Georg Pik

По мнению Памфиловой, предложенная ЦИК схема, когда трансляция с видеокамер на избирательных участках идет на специализированный служебный портал является оптимальной в нынешних условиях.

«Я не хочу сказать, что это идеальная система, это то, что мы могли предложить в нынешних условия», — сказала Памфилова.

Дело здесь не только в цене вопроса, но и в безопасности, пояснила председатель ЦИК.