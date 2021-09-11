Москва, 11 сентября, 2021, 13:42 — ИА Регнум. С приветственным обращением к спортсменам сборной России, которые стали обладателями золотых наград на летних Олимпийских играх (ОИ) в Токио, обратился президент РФ Владимир Путин. Об этом 11 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Российские спортсмены выступили на Олимпиаде в Токио достойно. Все понимали, как это было непросто. Пожалуй, в отдельных моментах запредельная трудность. Это огромная физическая и эмоциональная нагрузка как в ходе подготовки, так и самих олимпийских стартов», — сказал он.

Также российский лидер уточнил, что в эти сложности также добавили свою часть связанные с пандемией коронавируса ограничения.

«Не могу не вспомнить далекие от спорта политизированные решения в адрес нашей страны, но вы выдержали все и прошли через все эти испытания. Сражались за спортивную честь России и сражались достойно. Подарили всем нашим болельщикам радость побед, ни с чем не сравнимое объединяющее чувство гордости за Отечество», — добавил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент России Владимир Путин 11 сентября встретится с российскими спортсменами, ставшими золотыми медалистами летних Олимпийских игр в Токио.