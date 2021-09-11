Южно-Сахалинск, 11 сентября, 2021, 13:36 — ИА Регнум. На Сахалине начался паводок из-за обильных осадков, введен режим чрезвычайной ситуации в Макаровском районе. Об этом сегодня, 11 сентября, сообщают власти Сахалинской области.

Yuzhsakhspravka.ru Южно-Сахалинск

Сильные ливни привели к подтопления и сходам селевых потоков. Грязевые потоки обрушились на участки автомобильной дороги Южно-Сахалинск Оха и железнодорожные пути. Железнодорожное сообщение в данный момент приостановлено. На расчистку путей направлено более ста железнодорожников.

Грязевые потоки попали в городское водохранилище Южно-Сахалинска. В городе временно отключен водопровод.