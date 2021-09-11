Пекин, 11 сентября, 2021, 13:29 — ИА Регнум. Первый в Китае аэропорт с базой для испытаний беспилотных летательных аппаратов введён в эксплуатацию в провинции Шэньси в центре Китая. Об этом сообщает газета China Daily.

Marion Doss Беспилотники

Строительство аэропорта общей авиации «Цзинбянь» началось в 2015 году. Одним из объектов нового аэропорта стал первый в Китае полигон для испытаний беспилотников.

Испытательная база занимает площадь 337,5 га, обеспечивая 5000 кв. км испытательного воздушного пространства. Полигон будет использоваться для сертификации лётной годности беспилотников и обучения персонала по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Также новый объект будет использоваться для проведения конференций и выставок беспилотных летательных аппаратов. Оператором испытательной базы стал Научно-исследовательский институт беспилотных летательных аппаратов Северо-Западного политехнического университета Китая.