Барнаул, 11 сентября, 2021, 13:27 — ИА Регнум. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что только половина российских юношей, достигших призывного возраста, имеют соответствующее ему физическое развитие. Об этом он Мурашко рассказал журналистам в Барнауле сегодня, 11 сентября.

Publicdomainpictures.net Физические упражнения

По словам Мурашко, при проведении диспансеризации детей и подростков только 2,5% детей необходимо введение специальных программ по физической подготовке. Это значит, что все остальные дети могут посещать общие физкультурные занятия, не ограничивая свою активность.

Однако у мальчиков все меняется к призывному возрасту. К этому моменту только 51% юношей достигают того физического развития, которое соответствует их возрасту.

По мнению Мурашко, все это свидетельствует о необходимости формирования здорового образа жизни. Особенно это касается профилактики алкоголизма именно в подростковом возрасте.

«Человек вступает во взрослую жизнь, и ряд социальных факторов, в том числе алкоголь, начинают влиять очень агрессивно на состояние здоровья и продолжительность жизни», — поясняет Мурашко.