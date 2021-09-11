Париж, 11 сентября, 2021, 13:15 — ИА Регнум. Аргентинский и бразильский нападающие футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Месси и Неймар отсутствуют в заявке на матч пятого тура французской Лиги 1 с командой «Клермон». Об этом 11 сентября сообщает пресс-служба клуба из Парижа.

Кирилл Венедиктов Лионель Месси

Футболисты получили время на отдых после матчей в составе национальных сборных своих стран в рамках отбора к чемпионату мира 2022 года.

Отметим, матча пятого тура чемпионата Франции между командами «ПСЖ» и «Клермон» состоится 11 сентября и начнется в 18:00 мск. В настоящее время парижская команда лидирует в турнирной таблице французской Лиги 1, набрав 12 очков после четырех матчей.