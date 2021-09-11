Екатеринбург, 11 сентября, 2021, 13:09 — ИА Регнум. В Свердловской области за 10 сентября выявили ещё ещё 502 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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193 новых заразившихся обнаружили в Екатеринбурге. Также они есть в ряде других территорий региона.

Всего на территории области зафиксировали уже 129 200 заразившихся. Вылечились от COVID-19 119 224 пациента.