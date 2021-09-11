Москва, 11 сентября, 2021, 13:09 — ИА Регнум. То, что мэр Москвы Сергей Собянин считает рост строительства коммерческого жилья своим достижением, ненормально, уверен депутат Госдумы Вячеслав Лысаков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Есть у реновации начало, нет у реновации конца

Мэр Москвы Собянин сообщил президенту РФ Владимиру Путину о том, что строительство жилья в целом в 2021 году будет рекордным за всю историю Москвы. Если в столице в предыдущие годы в среднем вводили около 3 млн кв метров, то в 2021 году показатели приблизятся к отметке в 6 млн, отметил градоначальник.

Депутат Госдумы удивлен таким достижением.

«Одно из двух. Или лучший мэр всех времён и народов считает дураками всех, включая президента или он настолько туп, что не видит разницы между, например, советскими квадратными метрами, которые получали граждане СССР бесплатно, в рамках социального найма, и сейчас, когда эти квадратные метры, из миллионов построенных, никто не получит, не выложив крупную сумму или, как правило, не сунув собственную шею в петлю ипотеки», — рассуждает Лысаков в телеграм-канале.

«Может нормальный человек считать удвоение коммерческих квадратных метров своим достижением? Отвечу сам», — добавил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Москва отмечает День города.

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