Екатеринбург, 11 сентября, 2021, 13:03 — ИА Регнум. В Екатеринбурге местный житель хотел заработать на бирже и потерял почти 1,5 млн рублей. Об этом сообщает городское УМВД.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Мошенники

Мужчина поверил обещаниям «трейдеров», суливших ему ежемесячный доход в размере 21%, и зашёл на официальный сайт одной из компаний, где перевёл на счёт на платформе порядка 1,6 млн рублей. «Трейдеры» имитировали получение им дохода и позволили вывести 152 тыс. рублей со счёта, после чего доступ к деньгам был перекрыт.

По факту мошенничества в особо крупном размере завели уголовное дело. Идёт расследование.