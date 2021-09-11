Вашингтон, 11 сентября, 2021, 13:02 — ИА Регнум. Экземпляр первого комикса Marvel, в котором появился Человек-паук, продан на аукционе Heritage Auction за $3,6 млн. Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter.

(сс) Angelus YODASON Человек-паук читает комикс про Человека-паука

Ушедший с аукциона комикс является одной из четырёх известных копий этого выпуска в почти идеальном состоянии. Речь идёт о комиксе Marvel «Amazing Fantasy № 15», в котором впервые был представлен новый супергерой — Человек-паук.

Выпуск оказался очень популярным, вскоре Marvel начала выпуск ежемесячного комикса про Человека-паука. Со временем он стал самым популярным героем вселенной Marvel.

Продажа комикса за $3,6 млн сделала его самым дорогим в истории. Предыдущий рекорд был установлен в январе 2020 года, когда единственный известный экземпляр первого комикса про Бэтмена был продан за $2,22 млн.