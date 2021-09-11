Омск, 11 сентября, 2021, 13:02 — ИА Регнум. В Омской области число подтверждённых случаев заражения за весь период пандемии достигло 77 446. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За минувшие сутки выявлено 373 новых носителя. Скончались при этом семь пациентов с COVID-19. Таким образом, всего по состоянию на 11 сентября жертвами коронавируса в регионе стали 2073 человека.

«57 141 человек выздоровел (из них 404 человека вылечились за прошедшие сутки). 598 165 человек привиты от коронавируса, из них 513 704 человека получили оба компонента вакцины», — добавили в оперштабе.