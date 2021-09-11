Абакан, 11 сентября, 2021, 12:58 — ИА Регнум. В Хакасии за прошедшие сутки выявили 106 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Mz19.ru Вакцинация от коронавируса. Хакасия

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Новые носители зарегистрировано в Абакане (45 случаев), Черногорске (+22), Усть-Абаканском районе, Саяногорске, Сорске и так далее. 48 человек были обследованы после появления симптомов ОРВИ, 46 входили в число контактных лиц по семейным или служебным связям.

«Всего с начала года в Хакасии выявлено 19 070 случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции за 4 дня — 0,9, за 7 дней — 0,9», — отметили в правительстве.