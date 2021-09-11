Москва, 11 сентября, 2021, 12:52 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что до конца года в столице число новых станций метрополитена, открытых за последние годы, достигнет 100. Об этом он рассказал на встрече президенту России Владимиру Путину сегодня, 11 сентября, в День города Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метрополитен

«Этот год будет юбилейным в этом отношении, мы ввели МЦК, наземное метро, плюс подземное метро, всего 90 станций ввели за эти годы. В этом году добавится ещё 10, и до конца года это будет 100 новых станций метро», — рассказал Собянин.

Он отметил, что таких темпов строительства метрополитена не было в советское время.

Собянин отметил, что к началу 2023 года будет введена в строй оставшаяся треть Большой кольцевой линии метрополитена. Это наиболее сложная часть данной линии. После завершения строительства это будет самая большая кольцевая линия метрополитена в мире. Власти города рассчитывают, что она существенно разгрузит транспортный пассажиропоток.