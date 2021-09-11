Мюнхен, Германия, 11 сентября, 2021, 12:41 — ИА Регнум. Французский полузащитник мюнхенского футбольного клуба «Бавария» Кингсли Коман не собирается заключать со своей командой новое соглашение. Об этом 11 сентября сообщает Le 10 Sport.

(сс) Granada Кингсли Коман в составе футбольного клуба «Бавария»

По информации источника, 25-летний футболист намерен полностью отработать контракт со своей нынешней командой и затем перейти в чемпионат Англии.

При этом текущий контракт игрока рассчитан до лета 2023 года и в «Баварии» готовы отпустить полузащитника в случае, если не удастся подписать новое соглашение с ним.

В то же время, футболистом интересуются такие клубы, как «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

Отметим, в нынешнем сезоне Кингсли Коман сыграл за «Баварию в двух матчах немецкой бундеслиги и не отметился в них никакими результативными действиями.