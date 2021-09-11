Нью-Дели, 11 сентября, 2021, 12:39 — ИА Регнум. Компания Ford Motor объявила о прекращении производства автомобилей в Индии, став последней американской компанией, покинувшей этот рынок. Об этом сообщает агентство Reuters.

(сс) Mike Mozart Ford

Ford запустила первое производство в Индии ещё 25 лет назад. За прошедшие годы американской компании не удалось завоевать признание индейских покупателей — доля Ford на рынке автомобилей в Индии осталась менее 2%.

В заявлении Ford говорится, что за последние 10 лет операционные убытки компании в Индии составили более $2 млрд. По этой причине руководство компании решило полностью свернуть производство автомобилей в этой стране.

В Индии расположено два завода Ford, общей мощностью около 440 тысяч автомобилей в год. Производство на заводе в западном штате Гуджарат будет свёрнуто к концу 2021 года, завод в городе Ченнаи будет остановлен в 2022 году.

Ford является последней американской компанией с собственным производством в Индии. В настоящее время на рынке в Индии преобладают недорогие автомобили азиатских производителей, включая японскую компанию Suzuki и южнокорейскую Hyundai.