Пермь, 11 сентября, 2021, 12:34 — ИА Регнум. В Пермском крае за 10 сентября выявлено ещё 447 случаев заражения коронавирусом. 36 новых пациентов госпитализированы, сообщает Роспотребнадзор.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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181 пациент относится к мужскому полу, ещё 266 — к женскому. Среди новых заболевших COVID-19 насчитывается 66 детей. 59 граждан находятся в возрасте старше 65 лет.

С начала пандемии в регионе зафиксировали уже 92 825 ковид-пациентов.