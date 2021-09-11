Москва, 11 сентября, 2021, 12:22 — ИА Регнум. Потребление алкоголя в Российской Федерации за последние 10 лет снизилось почти на треть. Об этом сегодня, 11 сентября, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

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«За последнее 10-летие объем потребления алкоголя снизился с 15 литров до 9,1 с пересчетом на этанол», — рассказал министр здравоохранения.

Он отметил, что выбранная государством стратегия по снижению потребления алкоголя дала результаты.

Кроме того, Мурашко напомнил, что направления по профилактике алкоголизма и сокращение потребления алкоголя — это наиболее «простой и эффективный способ сохранения здоровья».

Однако тяжелый 2020 года, когда мир накрыла пандемия коронавируса, не привел к дальнейшему снижению потребления алкоголя.

«Но вот 2020 год, к сожалению, нам динамики пока не дал, эта цифра остановилась на уровне 2019 года», — рассказал Мурашко.