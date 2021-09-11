Кызыл, 11 сентября, 2021, 12:22 — ИА Регнум. В столице Тувы Кызыле 11 сентября отмечают День города. Торжества в этот день стартовали с церемонии вручения почётных грамот и наград, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

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В связи с непростой эпидситуацией, часть праздничных мероприятий пройдут в онлайн-формате. В частности, это такое мероприятия, как сводный концерт победителей конкурсов городских мероприятий «С любовью, Кызылу!», концерт учащихся «Этот город самый лучший…» и так далее.

11−12 сентября здесь состоится открытый турнир по компьютерному спорту, онлайн-блиц-турнир по шахматам.

С праздником горожан поздравил врио главы республики Владислав Ховалыг, упомянув при этом о проблемах города.

«Мы прекрасно их знаем и намерены последовательно решать. Но и позитивных перемен нельзя не заметить. Набирает темпы жилищное строительство, благоустройство придомовых территорий и общественных мест, ремонт подъездов, строительство дорог, замена опор и линий электропередач, открытие производственных кластеров и многое другое», — отметил он.