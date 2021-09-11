Оттава, 11 сентября, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Хоккейный клуб североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» рассчитывает проводить домашние встречи нового сезона при полных трибунах. Об этом 11 сентября сообщает Sportsnet.

(сс) kaatiya Хоккеист «Оттава Сенаторз»

При этом уточняется, что для посещения матчей «Оттавы» будут допущены только прошедшие вакцинацию болельщики. Вместимость домашней арены команды «Канейдиан Тайр-центр» составляет 19 153 зрителя.

Отметим, первый домашний матч «Оттавы» в новом сезоне НХЛ с командой «Торонто Мэйпл Лифс» состоится 14 октября. При этом в сезоне 2020/2021 матчи НХЛ проходили без зрителей.