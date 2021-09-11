Уйское, Челябинская область, 11 сентября, 2021, 12:20 — ИА Регнум. В Уйском районе Челябинской области убили девочку, которой было восемь месяцев. Преступление произошло днём 10 сентября, сообщает областное управление СКР.

СУ СКР по Ярославской области Возбуждено уголовное дело

По подозрению в убийстве уже пойман 30-летний местный житель. Он водворён в ИВС. Решается вопрос о его аресте и о предъявлении ему обвинения.

Расследование уголовного дела на личном контроле держит глава областного управления СКР Пётр Решетников.