Москва, 11 сентября, 2021, 12:08 — ИА Регнум. За первые семь месяцев 2021 года из России было вывезено легковых автомобилей на общую сумму $836,7 млн. Об этом свидетельствуют опубликованные 10 сентября данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

Lada.ru Производство легковых автомобилей

По данным ФТС, в июле из России было вывезено легковых автомобилей на общую сумму $124,2 млн. В сравнении с предыдущим месяцем экспорт упал на 10%.

За первые семь месяцев Россия экспортировала грузовых автомобилей на общую сумму $186,3 млн. В годовом исчислении экспорт вырос на 12,3%.

По итогам первых семи месяцев 2021 года экспорт легковых автомобилей из России вырос на 51,5% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. Такой рост объясняется низкой базой первых семи месяцев 2020 года, на которые пришёлся пик ограничений, связанных с пандемией новой коронавирусной инфекции.