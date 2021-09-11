Мадрид, 11 сентября, 2021, 12:03 — ИА Регнум. Бразильский защитник мадридского футбольного клуба «Атлетико» Ренан Лоди в зимнее трансферное окно может покинуть свою команду. Об этом 11 сентября сообщает издание Todo Fichajes.

Pixabay.com Футбол

По информации источника, 23-летнего футболиста намеревается приобрести команда «Барселона», которая хочет им заменить своего защитника Жорди Альбу.

Отметим, в нынешнем сезоне Ренан Лоди сыграл в составе «Атлетико» в трех матчах испанской Примеры и не отметился в них никакими результативными действиями. Его примерная трансферная стоимость составляет €23 млн.