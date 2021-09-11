Екатеринбург, 11 сентября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 50-летний гражданин перевёл мошенникам 4,6 млн рублей. Об этом сообщает городское УМВД.

50.мвд.рф Мошенничество

Мужчине позвонил неизвестный и предложил перевести сбережения на «безопасные» счета. Гражданин последовал этому совету и расстался со 650 тыс. Затем ему позвонил другой мошенник, представившийся силовиком, а после него снова «банковский специалист», который выманил у потерпевшего остальные деньги. Чтобы их перевести, ему пришлось взять кредит.

Сам пострадавший рассказал полицейским, что слышал о случаях такого мошенничества, но в этот раз поддался психологическому воздействию.