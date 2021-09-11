Москва, 11 сентября, 2021, 11:58 — ИА Регнум. Пример Монголии, как и Израиля, подтверждает вред поголовной вакцинации, считает депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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"Пожалуй, самый доказательный пример тупикового пути массовой вакцинации», — отметил Лысаков в ТГ-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, к 17 августа 2021 года в Монголии было полностью вакцинировано от коронавируса 97,8% взрослого населения, то есть свыше 2 млн человек, в начале сентября Монголия вышла на первое место в мире по текущей заболеваемости, побив свой же собственный предыдущий абсолютный «рекорд» по числу ежедневных заражений, и обогнала даже Израиль.

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