Москва, , 11:53 — REGNUM Глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов не считает беспрецедентным заявление МИД России послу США Джону Салливану о категорической недопустимости вмешательства Соединенных Штатов во внутренние дела страны.

Совет Федерации Иван Шилов © ИА REGNUM

Заявление было сделано в связи с наглым поведением американских цифровых платформ, которые фактически участвуют в российских выборах и явно в пользу тех, кого в Вашингтоне считают своими ставленниками в борьбе с нашей Родиной, отметил Климов.

«Беспрецедентно ли это? Увы, нет! МИД и другие органы госвласти неоднократно заявляли Вашингтону о недопустимости вмешательства в суверенные дела РФ вообще и наши избирательные кампании в особенности», — отметил Климов в ТГ-канале.

Он обратил внимание на то, что «цифровые гиганты» США лишь на первый взгляд являются независимыми коммерческими компаниями, некоторые даже полагают, что именно они якобы контролируют американские власти.

«Между тем, «цифровые гиганты» лишь один из элементов американской системы, которая отчаянно борется за сохранение своей глобальной гегемонии любой ценой. В названной системе доморощенные иноагенты, их сторонники и структурки — лишь пешки (чем бы пешки себя не мнили)», — подчеркнул сенатор.

Он напомнил, что комиссия Совфеда вместе с другими партнерами участвовала в разработке системы защитных мер, в том числе законодательных, теперь важно их применять в полном объёме.

«Если зарубежные центры продолжат в том же духе, придётся подумать о дополнительных ответных мерах», — пригрозил Климов.

Как сообщало ранее, единственная причина, по которой посол США в России Джон Салливан был вызван для беседы в министерство иностранных дел РФ, — вмешательство в российские выборы, отметила 10 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале.

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