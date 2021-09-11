Москва, 11 сентября, 2021, 11:53 — ИА Регнум. Глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов не считает беспрецедентным заявление МИД России послу США Джону Салливану о категорической недопустимости вмешательства Соединенных Штатов во внутренние дела страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Совет Федерации

Заявление было сделано в связи с наглым поведением американских цифровых платформ, которые фактически участвуют в российских выборах и явно в пользу тех, кого в Вашингтоне считают своими ставленниками в борьбе с нашей Родиной, отметил Климов.

«Беспрецедентно ли это? Увы, нет! МИД и другие органы госвласти неоднократно заявляли Вашингтону о недопустимости вмешательства в суверенные дела РФ вообще и наши избирательные кампании в особенности», — отметил Климов в ТГ-канале.

Он обратил внимание на то, что «цифровые гиганты» США лишь на первый взгляд являются независимыми коммерческими компаниями, некоторые даже полагают, что именно они якобы контролируют американские власти.

«Между тем «цифровые гиганты» — лишь один из элементов американской системы, которая отчаянно борется за сохранение своей глобальной гегемонии любой ценой. В названной системе доморощенные иноагенты, их сторонники и структурки — лишь пешки (чем бы пешки себя не мнили)», — подчеркнул сенатор.

Он напомнил, что комиссия Совфеда вместе с другими партнерами участвовала в разработке системы защитных мер, в том числе законодательных, теперь важно их применять в полном объёме.

«Если зарубежные центры продолжат в том же духе, придётся подумать о дополнительных ответных мерах», — пригрозил Климов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, единственная причина, по которой посол США в России Джон Салливан был вызван для беседы в Министерство иностранных дел РФ, — вмешательство в российские выборы, отметила 10 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале.