Иркутск, 11 сентября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Правоохранителям удалось задержать подозреваемых, которые подожгли в Иркутске автомобиль вместе с маленькой девочкой. Как сообщает 11 сентября СУ СК РФ по Иркутской области, вначале за рулем автомобиля попалась Ирина Маценко. Затем сотрудниками правоохранительных органов был установлен адрес квартиры в Октябрьском районе г. Иркутска, где находился её брат — Дмитрий Маценко.

(сс) KlausHausmann В наручниках

«При проведении обыска оперативники и следователи обнаружили крупную сумму денежных средств, а также ценные вещи. Не исключено, что подозреваемые планировали скрыться от органов следствия. В настоящее время они задержаны», — отмечает следователи.

Причины, по которым злоумышленники совершили дерзкое преступление пока не называются.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошел утром 7 сентября: брат с сестрой подъехали на автомобиле Nissan Qashqai к парковке здания, расположенного на ул. Верхняя мкр. Николов посад в р.п. Маркова и облив легковоспламеняющейся жидкостью автомобиль Mazda 6, в салоне которого находилась шестилетняя девочка, подожгли. Подозреваемые были объявлены в федеральный розыск.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство малолетней, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору»).

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