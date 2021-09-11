11 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление бывшего президента Украины Леонида Кучмы о том, что Соединенные Штаты Америки — это единственная страна, которая может помочь урегулировать конфликт в Донбасс.

Мирослава Романенко, , 15:10 — REGNUM Соединенные Штаты Америки — это единственная страна, которая может помочь урегулировать конфликт в Донбассе, заявил 10 сентября бывший президент Украины Леонид Кучма в ходе форума «Ялтинская европейская стратегия» (YES) в Киеве, сообщает телеканал «Дом».

Пусковая установка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«США — это единственная страна, которая может повлиять на этот процесс. Единственная, подчеркиваю. Мы видим, как ведет себя Европа… Есть ли какая-то серьезная помощь сегодня Украине с точки зрения инвестиций? Нет», — сказал он.

Заявление Леонида Кучмы обсудили читатели издания «Шарий.net» в социальной сети Facebook. Многие указали на то, что США виновны в гражданской войне в Донбассе.

«Я думал — Украина. Выходит — США, страна, находящаяся в тысячах миль от Донбасса… Всё-таки удивительная у нас в стране власть», — отреагировал Роман Ф.

«Могут. Если прикажут своим холопам прекратить эту войну», — добавил Валерий Р.

«На Афганистан уже повлияли», — пишет Roman F.

«Все правильно, именно США и организовали этот конфликт на Донбассе, и, по сути, если они перестанут подкидывать дровишки в топку войны, то она потухнет», — отметил Владимир П.

«В Афганистане они тоже повлияли, позорно убежав», — добавил Александр К.

«Единственная страна, которая может повлиять на военный конфликт, — Украина. Просто убрать нациков с востока — и всё!» — отреагировал Алексей Б.

«Странная логика у бывшего президента страны, которая себя позиционирует как независимое государство. Где США и где Украина? Каким боком тут США? Объявите тогда официально — мы не субъект, мы объект, мы ничего не решаем, от нас ничего не зависит, делаем то, что нам скажут. А что могут США весь мир увидел в Афганистане — убегать, сверкая пятками», — написал Сергей Евгеньевич.

Леонид Кучма Gov.ua

«Да, США могут повлиять на войну на Донбассе. Свалить и не вмешиваться — это единственный сценарий…» — пишет Андрей Ф.

«Они и влияют… Очень стараются вместе с предателями Украины, чтобы очаг на границе с Россией полыхал вечно…» — отметила Елена С.

«Америка и развязала этот конфликт», — добавил Евгений Ч.

«Это вещает тот, кто убил конституцию в 2004 году, объявив третий тур выборов президента. С этого момента государство Украина стало под вопросом — и всё при помощи тех же американцев, через десять лет, при помощи из США, был осуществлён госпереворот и развязана гражданская война, которая продолжается семь лет, и снова Кучма зовёт США, видимо, чтобы начать войну посерьёзней», — отреагировал Сергей П.

«Интересно, с каких это пор американцы считают Украину за государство? Вложив «копейки» (5 млрд долларов по собственному признанию) в государственный переворот в 2014 на «заднем дворе России», преследуя одну цель — давление и санкции на Россию, зачем американцам «успокаивать» этот конфликт? За людей они украинцев никогда не считали и не считают. Да, они предлагали «обмен» — Украину на «отворот» России от Китая. Были посланы. Никого Украина как субъект не интересует. После 8 лет вакханалии уже не интересует и как объект. Гниет и гниет себе. Пусть и дальше гниет. Ни ЕС, ни НАТО, никаких инвестиций, только долги в подарок. Такая жизнь. За подлость, продажность и хамство надо платить. Очень дорого», — пишет Алексий А.

«Он совершенно прав. Из-за них сейчас это продолжается. Из-за них смерти. И есть надежда, что они, подключившись сейчас к Минскому формату, просто окончат войну», — подытожил Василий Ч.

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