Лас-Вегас, США, 11 сентября, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Мексиканский боксер Оскар Вальдес одержал верх над представителем Бразилии Робсоном Консейсао в поединке, на кону в котором стоял его титул чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) во втором полулёгком весе, проходившем в Лас-Вегасе. Об этом 11 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Wboboxing.com Оскар Вальдес и Джейсон Санчес на пресс-конференции перед боем

Бой продлился все 12 заявленных раундов и по его итогам судьи единогласным решением со счетом 117−110, 115−112, 115−112 отдали победу мексиканцу, что позволило ему сохранить свое звание чемпиона мира по версии WBC.

Отметим, это победа стала 31-й (23 — нокаутом) в активе 30-летнего ни разу непобеждённого Оскара Вальдеса. Для 32-летнего Робсона Консейсао это первое поражение при 16 выигранных поединках (восемь — нокаутом).