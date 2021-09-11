Вашингтон, 11 сентября, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Американская компания The Walt Disney Company отказалась от одновременной премьеры своих фильмов в кинотеатрах и на видеостриминговом сервисе Disney+. Об этом сообщает портал Screen Daily.

Walt Disney

Компания Disney приняла решение об одновременном выпуске своих фильмов в кинотеатрах и на стриминговом сервисе Disney+ в 2020 году на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции. Сейчас руководство компании решило отказаться от этой практики.

В соответствии с новой политикой, премьерные показы фильмов Disney будут проводиться только в кинотеатрах. На сервисе Disney+ новые фильмы будут появляться через 45 дней после начала кинотеатрального проката.

Это решение касается всех фильмов Disney, которые должны выйти до конца 2021 года. В частности, 45-дневное окно эксклюзивного проката в кинотеатрах получат картины «Вестсайдская история» Стивена Спилберга, «Последняя дуэль» Ридли Скотта и «Аллея Кошмаров» Гельермо Дель Торо.